プロ野球はゴールデンウィーク（ＧＷ）を終え、各球団が３０試合以上を消化した。パ・リーグでは、連休前に首位だったオリックスが連休中に最多の貯金２を挙げて首位固めに成功。２位ソフトバンクとの差は３・５ゲーム差に広がった。ＧＷ中、大きく勝ち星を伸ばしたチーム、大失速したチームはなく、ほぼ無風。その中で“首位”は５勝３敗のオリックスだった。５月４〜６日のロッテ３連戦を全勝締め。エース宮城の離脱がありな