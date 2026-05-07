女優・安達祐実（４４）が笑顔ショットでファンを癒した。安達は７日に自身のインスタグラムを更新し、「ゴールデンウィーク皆さんは息抜きできたかな？」と一言つづり、写真を添えた。その屈託のない笑顔が、見る者へ癒しを届けている。この投稿には「ＧＷあっという間ですね」「可愛いすぎて萌えパンク」「反則級の笑顔」「天使のような笑顔」「見るだけで息抜きできるくらい可愛い」「この写真で癒された」などのコメン