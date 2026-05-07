お笑いコンビ・フットボールアワーが単独ライブ「フットボールアワー２６」を７月５日に東京・ルミネｔｈｅよしもと、同１７日に大阪・なんばグランド花月で開催することを、吉本興業が７日、発表した。昨年、約１５年ぶりの開催で大きな反響を呼んだ単独ライブ。岩尾望は、「タイトルの『２６』の読みは『にじゅうろく』でも『トゥーシックス』でもなく『にーろく』です。よろしくお願いします」、後藤輝基は「漫才を中心にや