タレントのジョナサン・シガーに第１子が誕生したことが７日、分かった。黒船特派員として木曜レギュラーを務めるＴＯＫＹＯＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・後５時）に出演し、今月１日にパパになったことを生報告した。ＭＣの垣花正が「今日は特別な日でして。ジョナサンから発表があるそうです」と言うと、ジョナサンは「実は私、ジョナサン・シガーはこのたび、パパになりました」と笑顔で発表した。ＭＣの大島由香里