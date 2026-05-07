俳優の草ナギ剛が７日、２０２０年１２月３０日に結婚した妻との間に第１子が誕生したことが分かった。稲垣吾郎、香取慎吾らと所属する芸能事務所「ＣＵＬＥＮ」の公式サイトで発表した。母子ともに健康で、誕生日や性別は公表しない。草ナギは「私事ではございますが、この度、第１子が誕生いたしましたことをご報告申し上げます。今までと変わらず、これからも精進してまいりますので、よろしくお願いいたします」と報告した