2026年5月7日（木）放送の『ますだおかだ増田のラジオハンター』にハイヒールリンゴさんがゲストで登場。オープニングトークは2人の出会いについて。実は、増田が大学生の時に、リンゴさんをナンパしたことがきっかけで……！？ ©️ABCラジオ 「僕とリンゴさんの関係性は、僕が素人時代の大学生の時にリンゴさんをナンパしてるんですよ」と増田から衝撃の発言が飛び出し、リンゴさんも当時