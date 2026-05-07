©ABCテレビ この4月で放送5年目に突入した「DAIGOも台所～きょうの献立 何にする？～」から、番組初となるオリジナルLINEスタンプの発売が決定！ 5月5日(火・祝)より発売となる。日々の献立の悩みを、DAIGOと一緒に解決していく本番組は、料理初心者だったDAIGOが先生たちに支えられながら、少しずつ料理を学んでいく等身大の姿が、料理番組としては珍しくたびたび話題に。 今回発売されるLINEスタンプは、そ