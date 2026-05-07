モデルでタレントのジョナサン・シガーが、7日放送のTOKYO MX『5時に夢中！』（毎週月〜金後5：00）に生出演。第1子誕生を報告した。【写真】イケメン…『5時に夢中！』“黒船特派員”ジョナサン・シガーの近影番組冒頭、司会の垣花正、大島由香里から話を振られると、ジョナサンは「私、ジョナサン・シガーは、この度パパになりました」と報告。共演者から盛大な拍手が送られた。1日に生まれたと言い、垣花は「実は先週の