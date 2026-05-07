日本維新の会の看板政策「大阪都構想」を巡り、大阪市の横山英幸市長（維新副代表）は7日、都構想の制度設計を担う法定協議会（法定協）の設置議案を15日開会の市議会冒頭に提出すると発表した。早期設置に反発してきた維新市議団は同日、市内全24区で行ってきた市民との対話集会の最終回を開催。独自の世論調査結果も踏まえ、5月中に対応を判断する。市議団は7日、これまでの23回の集会に参加した2千人超のアンケート結果も公