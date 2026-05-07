アイドルグループ「SKE48」の相川暖花さんが、自身のＸを更新。トーク会の自分のレーンがガラガラなことを連日ぼやきました。 【写真を見る】【 SKE48】相川暖花さん自分のレーンがガラガラで自虐コメントを連発「ゴールデンウィークってどこも混んでるんじゃないの？」「多分みんな迷子になってるので住所貼っておきますね」相川さんは、5日と6日に名古屋で行われたチームSのイベントに参加。5日はレーンがガラガラの画