モデル・俳優の藤澤友千菜さんが5月6日、自身のインスタグラムを更新。結婚と出産を報告しました。 【写真を見る】【 藤澤友千菜 】結婚と出産を報告「人生何が起きるかわかりませんね...1年前の私には想像もつかなかった今です」藤澤さんは赤ちゃんの足とダイヤモンドリングを写した画像を添えて「ご報告です私事ですが実は..結婚して、家族が増えました」と投稿。現在37歳の藤澤さんは「人生何が起きるかわかりま