記者会見する中国外務省の林剣副報道局長＝7日、北京（共同）【北京共同】高市早苗首相が台湾有事は存立危機事態になり得ると国会で答弁してから半年となった7日、中国外務省の林剣副報道局長は記者会見で「中日関係が深刻な困難に直面している根本的原因は高市氏の台湾に関する誤った発言にある。責任は完全に日本側にある」と批判し、答弁撤回を重ねて要求した。林氏は「交流と対話は相互尊重と合意順守を基礎として築かれる