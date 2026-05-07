8日は大気の状態が不安定に。午後5時更新の最新の予報をお伝えします。■大気の状態が不安定落雷や突風などに注意8日（金）は寒気を伴った低気圧が日本海を進む予想です。北日本や東日本の日本海側を中心に雨の降る所が多く、西日本も所々でにわか雨があるでしょう。大気の状態は不安定で、関東も北部を中心に午後は急な雷雨に注意が必要です。落雷や竜巻などの突風にもお気をつけください。晴れていても天気が急変する恐れがあ