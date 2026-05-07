モデルの冨永愛さん（43）が第2子を出産したことを報告しました。【映像】第2子出産を報告した冨永愛とお相手の⼭本⼀賢冨永さんは5月7日、インスタグラムで、「無事、出産できましたことをここにご報告します。高齢出産ということもあり、妊娠中は私自身も絶えず不安がありましたが、周りの方々の温かいサポートにより、無事全うすることができました。20年前の章胤の出産以来、久しぶりの新生児との日々です。し