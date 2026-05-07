大型連休明けの日経平均株価が大幅に上昇しました。日経平均株価は一時、3500円を超えて上昇し、6万3000円台をつけました。株価を押し上げたのは、トランプ大統領がイランとの「合意の可能性は十分ある」との見方を示したことによる戦闘終結への期待です。日本の大型連休中に、アメリカでは半導体関連企業などの好決算が相次ぎ、株価が大幅高となった流れも相場をけん引しました。市場関係者からは、「このまま株価が上昇基調を強