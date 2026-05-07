◇MLBパイレーツ1−0ダイヤモンドバックス(日本時間7日、チェイス・フィールド)パイレーツのポール・スキーンズ投手が8回無失点の快投で今季5勝目を手にしました。序盤から150キロ後半のストレートや150キロを超えるスプリット、140キロ台のチェンジアップなど、相手打線を制圧。5回は2アウトから内野安打で初めてのランナーを出し、連打で得点圏に進められましたが、8番のガブリエル・モレノ選手をライトライナーに打ち取り、得