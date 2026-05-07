焼肉レストランの安楽亭では、2026年5月7日から10日までの4日間限定で「母の日キャンペーン」を開催中です。キャラメルorベリー対象となるのは、通常462円の「選べるミニパフェ」。「ぽちシューとプリンのキャラメルパフェ」もしくは「甘酸っぱいヨーグルトのベリーパフェ」、どちらか1品を選べます。クーポン画面など、詳細は安楽亭公式サイトのフェア情報で確認できます。来店時、親子2人以上、1グループ1回のみ利用できます。注