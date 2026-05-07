5月7日、福井ブローウィンズは、細谷将司と満田丈太郎との選手契約が2025－26シーズンをもって満了となり、退団することを発表した。また、同日15時付でBリーグの自由交渉選手リストに公示されたことも併せて発表している。なお、両選手との契約は6月30日までとなっている。 神奈川県出身で現在36歳の細谷は、173センチ72キロのポイントガード。関東学院大学からTGI・Dライズへ進んでキャリ