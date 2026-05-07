マカロニえんぴつの最新曲「終宵」が、7月2日22時から放送のTVアニメ『ワールド イズ ダンシング』（TOKYO MX、BS朝日ほか）のオープニングテーマに決定した。 （関連：【映像あり】マカロニえんぴつ、最新曲「終宵」使用のTVアニメ『ワールド イズ ダンシング』最新PV） 同TVアニメは、争いが絶えない動乱の時代に好奇心の強い美しき少年 鬼夜叉（cv.花守ゆみり）が人と出会い、笑い、泣き、自分の