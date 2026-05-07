Gugenkaは5月6日、デジタルフィギュアビューワーアプリ「ホロモデル」にて、「涼宮ハルヒ」シリーズと日本橋三越本店のコラボイベント『涼宮ハルヒの祝日』限定衣装のデジタルフィギュアの販売をデジタルグッズECサイト「Xマーケット」で開始した。 【画像あり】家やお出かけ先でハルヒとキョンと写真撮影 「ホロモデル」は、スマートフォンでアニメやゲームの公式キャラクターの