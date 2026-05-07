ExWHYZが、グループ最後のライブ『ExWHYZ LAST LIVE ‘光’』を8月31日にZepp Haneda (TOKYO)にて開催する。 （関連：ExWHYZ、ノンストップな熱気と今届けたい誠実な想い念願のLIQUIDROOMに刻んだ“未来へのステップ”） 同情報は、5月6日に大阪城音楽堂にて開催されたラストツアー『ExWHYZ LAST TOUR ‘DANCE YOUR DANCE’』初日公演にてメンバーから発表されたもの。ラストライブをもって、ExWHYZは解