瀬戸内地方は高気圧に覆われて、おおむね晴れています。7日夜は次第に雲が増えるでしょう。 8日の昼過ぎにかけて気圧の谷や湿った空気の影響で曇りになり、雨の降るところがある見込みです。夕方からは広く晴れるでしょう。海沿いでは風がやや強く吹く予想です。朝の最低気温は岡山と高松で17度、津山で14度でしょう。7日朝よりも4度以上気温が高くなります。日中の最高気温は岡山と津山で24度、高松で23度の見通しです。7日より