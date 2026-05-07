【その他の画像・動画等を元記事で観る】 水上恒司、ユンホ（東方神起）、福士蒼汰、オム・ギジュンらが出演する映画『TOKYO BURST-犯罪都市-』（5月29日全国公開）より、手に汗握るスリリングな自転車チェイスシーンを収めた本編映像が解禁された。 ■福士蒼汰＆オム・ギジュンが新宿を駆け抜ける 本作の舞台となるのは、様々な野望と欲望が渦巻く、「東アジアの魔都・歌舞伎町」。韓国で累計動員4,000万人を突破して