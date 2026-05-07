インソース [東証Ｐ] が5月7日大引け後(17:00)に決算を発表。26年9月期第2四半期累計(25年10月-26年3月)の連結経常利益は前年同期比0.5％増の29.7億円となった。 しかしながら、併せて通期の同利益を従来予想の68億円→64.3億円(前期は59.9億円)に5.4％下方修正し、増益率が13.4％増→7.2％増に縮小する見通しとなった。 会社側が発表した上期実績と通期計画に基づいて、当社が試算した4-9月期(下期)の連結経常利