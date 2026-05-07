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日経平均株価 始値60241.31 高値63091.14 安値60213.02 大引け62833.84(前日比 +3320.72 、 +5.58％ ) 売買高33億5456万株 (東証プライム概算) 売買代金10兆8448億円 (東証プライム概算) ----------------------------------------------------------------- ■本日のポイント １．日経平均は続急伸、一時初の6万3000円台乗せ ２．上げ幅3320円で過去最大、売買代金10兆円超え ３．