俳優の山崎樹範（52）が5日、自身のインスタグラムを更新。妻で俳優の吉井怜（44）と共に作った手料理を披露した。【写真】「お料理上手〜」「両方美味しそう」山崎樹範が披露した“豚のしょうが焼き＆ナスの煮びたし”山崎は「私の大好きな豚の生姜焼きを作りました。私の大好きな茄子の煮浸しを怜ちゃんに作ってもらいました。美味い美味い」と満足げにつづり、自身の大好物だという2人の手料理の写真を2枚アップ。近々、