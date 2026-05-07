アニメ『銀河特急 ミルキー☆サブウェイ』の劇場版『銀河特急 ミルキー☆サブウェイ 各駅停車劇場行き』のヒットを受け、新作シーンが追加され『臨時増発 ミルキー☆サブウェイ 各駅停車劇場行き』として6月12日より公開されることが発表された。あわせて、同日よりMX4D・4DX版が公開される。なお、4D版も追加新作シーンは2D映像となる。【画像】新作シーン追加！『臨時増発 ミルキー☆サブウェイ 各駅停車劇場行き』4D版ポスタ