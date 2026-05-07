アディダスが、『FIFAワールドカップ2026』に向けた新たなグローバルキャンペーンを7日よりスタートした。リオネル・メッシら世界的スターのほか、俳優のティモシー・シャラメ、人気アーティストのバッド・バニーらが出演するグローバルフィルム「Backyard Legends（バックヤード レジェンズ）」も公開された。【動画】豪華！アディダス グローバルフィルム「Backyard Legends」今回のキャンペーンは、「サッカーを自由に楽し