7人組グループ・Travis Japanの素顔と絆があふれるアメリカ旅に完全密着した、ディズニープラスのトラベルドキュメンタリー『Travis Japan Summer Vacation!! ―7人のアメリカ旅―』Episode4の配信を8日に控え、「あらすじ」と「先行カット」3点が解禁された。【先行カット】アメリカの温泉でチルタイムする松田元太＆松倉海斗＆七五三掛龍也同番組では、日々多忙を極めるTravis Japanが、大盛況のワールドツアーアメリカ公演