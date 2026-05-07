俳優・水上恒司が主演する日韓合作の映画『TOKYO BURST-犯罪都市-』（5月29日公開）において、スリリングな自転車チェイスシーンを収めた本編映像が解禁となった。【動画】“圧巻”映画『TOKYO BURST-犯罪都市-』“自転車チェイス”シーン夜の新宿を猛然と駆け抜けるのは、国際指名手配犯・村田蓮司（福士蒼汰）と、その右腕キム・フン（オム・ギジュン）。彼らを追うのは、新人刑事の相葉（水上恒司）と韓国のエリート刑事チ