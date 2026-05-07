広島・新井貴浩監督（49）は7日までに、坂倉将吾捕手（27）を今後、三塁で起用するプランがあると言及した。「もちろん（坂倉の三塁の可能性はある）。守ったこともあるし、普通に守れるから。モンテロのバッティングの状態も良くなっている。左投手が来た時とかに、（モンテロを）一塁で使えるようになる」坂倉は、開幕「7番・捕手」でスタートを切ったが、開幕直後から低調が続いていた。捕手で先発出場した4月18日まで、