第51期碁聖戦本戦トーナメントの決勝で、一力遼四冠を破った佐田篤史七段＝7日午後、東京都千代田区の日本棋院囲碁の井山裕太碁聖（36）への挑戦者を決める第51期碁聖戦（新聞囲碁連盟主催）本戦トーナメントの決勝は7日、東京都千代田区の日本棋院で打たれ、185手で佐田篤史七段（30）が一力遼四冠（28）＝名人・王座・天元・本因坊＝に黒番中押し勝ちし、挑戦権を初獲得した。5番勝負は6月23日に大阪市の日本棋院関西総本部