女優大河内奈々子（48）が、14年8月に再婚した男性と離婚していたことが7日、明らかになった。この日「女性セブンプラス」で報じられ、所属事務所は本紙の取材に「事実」と認めた。大河内は、俳優で脚本家の宅間孝行（55）と06年11月に結婚し、08年9月に長男を出産したが12年5月に離婚。その4年後に、4歳下のジムのインストラクター再婚していた。大河内は15歳で「Seventeen」の専属モデルとしてデビュー。04年にドラマ「牡丹と薔