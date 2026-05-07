人気YouTuberのヒカルと、交際中のインフルエンサー・加藤神楽による“ラスベガス旅行投稿”が、SNS上で大きな波紋を呼んでいる。「5月4日にヒカルさんは自身のInstagramを更新。アメリカ・ラスベガス滞在中の様子を公開。『神楽に「インスタ投稿したほうがいい」と勧められ、文章も画像もすべて彼女の言う通りに投稿していくことになりました。若者の感性を信じます』とコメントを添え、機内でくつろぐ姿や高級ホテルでの滞在シ