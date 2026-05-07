防御率0.00、奪三振率14.00。ここまで圧巻投球を続けている中川虎大。だが春先は絶望の縁を彷徨っていた。スピードアップを追い求めた結果、フォームを崩した。一時は「ぶっちゃけ、投げ方分かんなかったんです。そこまでどうやって投げたらいいのか」という迷宮に迷い込み、ファームで1イニング4四球という屈辱も味わった。しかしプロ9年目の右腕には引き出しがある。「下半身の使い方は良かったので、そこは残しながら、上