筆者の友人・K子は、3年ほど前に一人息子が結婚し、孫にも恵まれて幸せな生活を送っていました。しかし、1年ほど経った頃に更年期の症状が出始めて……。理解のないお嫁さんから心無い言葉をかけられてしまったそうです。 更年期 孫が誕生して1年ほど経った頃、更年期の症状が出始めました。頭痛や肩こりはもちろん、今まで感じたことのない関節痛や不眠など、体調不良に見舞われることが増え、気持ちが落ち込む日も増えてい