Anthropicが、金融サービスと保険業界向けに、Claudeで使える新しいエージェントテンプレート10種類を発表しました。金融機関で時間のかかりやすい調査、資料作成、照合、監査準備、顧客確認などの作業を、Claudeが業務フローに沿って支援する仕組みです。Agents for financial services \ Anthropichttps://www.anthropic.com/news/finance-agentsAnthropic unleashes finance agents for Claude • The Registerhttps://www