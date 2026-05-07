◆第２１回ヴィクトリアマイル・Ｇ１（５月１７日、東京競馬場・芝１６００メートル）１週前追い切り＝５月７日、美浦トレセン阪神牝馬Ｓ勝ちから臨むエンブロイダリー（牝４歳、美浦・森一誠厩舎、父アドマイヤマーズ）は、Ｗコースでダノンクラウディア（３歳未勝利）を２馬身あまり追走。直線で強めに追われると超抜の伸びを見せ４馬身の先着を果たした。タイムも５ハロン６５秒９―１１秒１と速く、さすがは昨年の牝馬２冠と