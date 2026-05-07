お笑いコンビ・かまいたちの山内健司が、子供の頃にハマった伝説のアーティストについて熱弁した。【映像】90年代中旬に大バズリした伝説のアーティスト5月6日放送のテレビ朝日系バラエティー番組『かまいガチ』では、お笑いコンビ・かまいたちの濱家隆一山内健司がMCを務め、80年代生まれの“同世代”芸人を集めて新企画「一番エモいの出そうぜ!」を開催。平成リバイバルブームにちなみ、ベタ過ぎず「あったな〜」と思え