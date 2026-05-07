東京都中央区の日銀本店（共同通信社ヘリから）政府、日銀が4月30日に続き、大型連休が本格化した5月にも円買いドル売りの為替介入を実施した可能性があることが7日、分かった。市場関係者は4兆円規模と推計しており、4月の介入と合わせて10兆円規模に上るとみられる。外国為替市場の円相場は5月1、4、6日に短時間でそれぞれ急騰するなど荒い値動きが続き、市場で介入の観測が出ていた。6日の上げ幅は対ドルで3円に迫り、約2カ