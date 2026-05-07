販売を休止した「ぎょうざの満洲」の「冷蔵生ぎょうざ」中東情勢の混乱が続き、食品包装に使われる石油由来のプラスチック容器不足が起き始めた。一部商品の販売を停止した食品メーカーもある。容器の高騰で納豆やパンの値上げを決めた事業者も出ており、夏以降に幅広い商品に価格引き上げの動きが広がりそうだ。「ぎょうざの満洲」（埼玉県川越市）は5月1日から関東の100店舗近くで「冷蔵生ぎょうざ」（12個入り）の販売を休