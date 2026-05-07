評論家荻上チキ（44）がパーソナリティーを務めるTBSラジオ「荻上チキ・Session」（月〜金曜午後5時）が7日、番組公式Xを更新。荻上の欠席と代役を発表した。「【5／7（木）告知】＊本日、チキさんが身内の看病のため急きょお休み。武田砂鉄さん＆片桐千晶さん」と発表し、タイムテーブルを列挙。「▷17:05〜再審法改正の課題は（戸館圭之）▷18:00〜倉本さおり＆町屋良平▷18:45〜Nikkiの時事英語▷19: