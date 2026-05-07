◇MLB レッドソックス4-0タイガース(日本時間7日、コメリカ・パーク)レッドソックスの吉田正尚選手が2本のヒットを記録し、打率を3割台に乗せました。「5番・指名打者」として5月に入ってから初めてスタメン入りした吉田選手。2回の第1打席では見逃し三振に倒れますが、チームが2点をリードした4回の第2打席ではタイガース先発のジャック・フラーティ投手のストレートをとらえ、センター方向へのヒットとします。レッドソックスは