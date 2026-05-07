Mizkanは5月9日から11日までの3日間、渋谷ヒカリエ1Fイベントスクエアで発酵性食物繊維に着目した食品ブランド「Fibee（ファイビー）」の体験型イベントを開催する。「美容をがんばりすぎてしまう」現代人の本音に寄り添うイベントで、美容習慣の中で感じがちな「めんどう」や「疲れ」を可視化し、食生活を通じて内側から整えるインナー美容の新しい選択肢として「Fibee」を提案する。今回のイベントは、日々の美容習慣の中で