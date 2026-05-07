ユヴェントスに所属するフランス代表DFピエール・カルルにはプレミアリーグから熱視線が届いているようだ。現在25歳のカルルは2024年夏にACミランから買取オプション付きのレンタル移籍にてユヴェントスに加入。1年目から公式戦43試合に出場すると、シーズン終了後にクラブが買取オプションを行使し、完全移籍へ移行する運びとなった。ユヴェントスの守備を支える一人となったカルルは今シーズンも公式戦46試合に出場し2ゴール7ア