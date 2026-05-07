アーセナルは今夏、指揮官のミケル・アルテタと新契約の交渉を本格化させる予定だという。英『TalkSPORT』が報じている。2019年よりアーセナルの指揮官に就任したアルテタは積極的な補強を繰り返し、タイトルを争うチームを作り上げたが、現状アルテタ政権で獲得した主要タイトルは2019-20シーズンのFAカップのみ。着実にチームを成長させていったが、肝心なタイトルまであと一歩届かないシーズンが続いていた。今シーズンもアーセ