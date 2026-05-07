ドジャースの先発ローテ再編で外れるのは誰か(C)Getty Imagesドジャースはブレーク・スネルの復帰による先発ローテの再編が近づく。左肩炎症で負傷者リスト（IL）に入っていた左腕が戻れば、現在のローテから誰か1人外れることになりそうだ。【動画】158キロを打ち返される！佐々木朗希が鈴木誠也に先制ソロを浴びるシーン先発の一角であるタイラー・グラスノーが、現地時間5月6日の敵地アストロズ戦で腰痛を訴えて緊急降板し