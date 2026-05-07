サッカー日本代表、森保ジャパンを支えるテクニカルスタッフ４人（中下征樹コーチ、渡辺秀朗コーチ、若林大智コーチ、寺門大輔コーチ）が７日、千葉市内で報道各社の取材に応じ、それぞれの役割や６月１１日開幕の北中米Ｗ杯への意気込みを語った。Ｊ１広島時代から森保一監督と仕事をする中下コーチは「対戦相手の特徴、攻撃・守備、セットプレー、交代、監督の考え方などを深掘りして、短く簡潔に、届くものをそろえていく形