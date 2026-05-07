巨人の村田善則バッテリーチーフコーチが７日、同３日のファーム・リーグ広島戦（ジャイアンツタウン）で、右肩の違和感で緊急降板した山崎伊織投手の現状について説明した。「全く投げられない状態ではない。一進一退の中のことかなと思います。だからものすごく大きなことが起こっているわけではない」とした。３日のファーム・リーグ広島戦（ジャイアンツタウン）で「右肩コンディション不良」から約２か月ぶりに実戦復帰し