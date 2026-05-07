全日本大学野球連盟は７日、第７５回全日本大学野球選手権（６月８〜１４日・神宮、東京ドーム）でビデオ検証を導入することを発表した。大学野球界では、東京六大学野球連盟が昨春のリーグ戦から学生野球で初となるビデオ検証を導入。さらに今春からは、検証中にバックスクリーンでその映像を流すように変更がなされた。高校野球では４月下旬に日本高野連が理事会を行い、今夏に行われる第１０８回全国高校野球選手権大会（８